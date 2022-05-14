«Было много рабочих командировок»: Барановская объяснила, почему долго отсутствовала в Москве

По словам телеведущей, она ужасно скучала по своим поклонникам и столице.

Телеведущая Юлия Барановская в эфире своего шоу «Все к лучшему» на «Русском радио» объяснила, почему так долго отсутствовала в Москве.

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«Добрый вечер, мои любимые радиослушатели. Как же я скучала по вам. И по тебе, Макс, тоже очень сильно скучала», — заметила Юлия Барановская в самом начале эфира.

«Ну, здравствуй, моя пропажа. Куда же ты подевалась? Почему тебя так долго не было?» — спросил коллегу ведущий Максим Привалов.

«У меня было много рабочих командировок. Я ужасно скучала». Юлия Барановская

Напомним, что Юлия Барановская не появлялась в эфире «Русского радио» больше месяца. Некоторые поклонники ее успели потерять.

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