«Чувствую себя уверенно»: уехавшая в США Малькова рассказала о планах на лето

В США Светлана Малькова с тремя детьми живет уже почти два месяца. Ранее она призналась, что остановилась на ферме близ Сиэтла, а продукты берет в фуд-банке. Но такое положение дел, судя по всему, ничуть не расстраивает художницу. У нее много планов.

Так, накануне Светлана призналась, что летом планирует выучить английский язык и открыть школу рисования.

«Здесь я чувствую себя уверенно. Ценности близки мне, поэтому адаптация проходит легко», — написала Малькова в своей соцсети.

больше по теме Уехавшая в США Малькова призналась, что не нуждается в помощи от сердобольных фанатов Об этом многодетная мама сообщила в своей соцсети.

По словам многодетной мамы, в шоке она только от цен. При этом, Светлана заметила, что у нее есть работа и в финансовой поддержке семья не нуждается.

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