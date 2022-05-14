«Новая земля»: стало известно, в какую страну уехала жена Олега Газманова

Накануне стало известно, что жена Олега Газманова Марина Муравьева-Газманова уехала из России. Она опубликовала фото из салона самолета и не оставила под ним никаких комментариев. Поклонники музыканта тут же переполошились.

Оказалось, что спутница артиста решила отдохнуть в турецкой Каппадокии и полетать на воздушном шаре.

«До свидания, Москва… Здравствуйте, новая земля! Здравствуй, мое желание здесь побывать. Так сюда привезла меня подруга, спасибо ей, спасибо Каппадокия», — написала Муравьева-Газманова.

Напомним, также в эти дни в Турции отдыхают и многие другие звезды. Например, Эммануил Виторган с женой и дочками, а также Наталья Подольская с семьей.

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