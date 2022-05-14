«Звезды здорового человека»: Симоньян назвала имена артистов, которых считает российскими звездами

В своей соцсети медиаменеджер опубликовала кадры из Донецка.

На днях многие российские звезды побывали в Донецкой и Луганской народных республиках. В их числе были Григорий Лепс, Лариса Долина, Анастасия Макеева, Зара, Дмитрий Дюжев и другие. Они выступили перед жителями городов и военными, возложили цветы к памятникам.

В своей соцсети медиаменеджер Маргарита Симоньян опубликовала ролик, на кадрах которого Дмитрий Дюжев и Лариса Долина пришли к памятнику «Жертвам фашизма». Видео было названо «Звезды здорового человека».

«Дмитрий Дюжев и Лариса Долина возложили цветы к памятнику «Жертвам фашизма» в Донецке», — написала Симоньян.

Напомним, ранее Маргарита Симоньян удивилась статье, которая вышла в польском издании и была посвящена ей. Журналист высказала свое мнение о написанном в своем телеграм-канале.

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