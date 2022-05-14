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Уехавшая в США Малькова призналась, что не нуждается в помощи от сердобольных фанатов

Об этом многодетная мама сообщила в своей соцсети.

Уехавшая в США Малькова призналась, что не нуждается в помощи от сердобольных фанатов
Светлана Малькова. Фото: соцсети

Недавно Светлана Малькова призналась, что в США ей с детьми приходится жить на ферме близ Сиэтла. При этом многодетная мама показывала своим фолловерам, как берет продукты в фуд-банке.

Страница Светланы Мальковой
Страница Светланы Мальковой. Скриншот: соцсети

Теперь же художница, отвечая на вопросы своих фанатов, заявила, что не нуждается в материальной помощи.

«Нужна ли вам материальная помощь?» — спросили у Светланы.

«Нет», — ответила она.

Светлана Малькова
Светлана Малькова. Фото: соцсети

Напомним, ранее в Сети была опубликована выписка из российского банка, после чего стало известно, что на счету Светланы Мальковой было более 500 тысяч рублей. Деньги переводили неравнодушные россияне в помощь многодетной матери.

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Анастасия МакееваРоман МальковСветлана Малькова