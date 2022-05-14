Модница в кадре: Юлия Михалкова отказалась от белья ради пикантного декольте

Красавица выбрала костюм-тройку, под жилеткой не надев ничего.

Бывшая участница шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова регулярно балует поклонников своим присутствием в Сети. Актриса и телеведущая сообщает подписчикам о последних событиях и новостях из жизни, публикует фото или видео, рассказывает о работе, делится мыслями.

В этот раз Юлия Михалкова показала себя на съемочной площадке с рупором в руке. Актриса выступает за защиту природы и экологичное отношение, проводит рейды по очистке рек и берегов, и, видимо, поэтому решила устроить подобную фотосессию.

На съемках красотка появилась в костюме-тройке, состоящем из жилетки, жакета и брюк нежного цвета экрю. Под жилетку звезда не стала надевать белье или рубашку, добавив пикантности образу.

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