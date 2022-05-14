«Нынешнее лето будет холодным и пустым»: Борис Корчевников рассказал, что ждет Юрмалу

По словам телеведущего, без русских жизнь на рижском взморье просто замрет.

Телеведущий Борис Корчевников в «Телеграм» вспомнил, как пару лет назад отдыхал летом в латвийской Юрмале.

«Нежаркое рижское взморье. Русская речь. Много русских знаменитостей. И много украинцев. Они подходили. Мы тепло разговаривали. Нынешнее лето на этом берегу будет холодным и пустым. И в каком-то смысле этот холодный песок — покроет всю Латвию». Борис Корчевников

Телеведущий также задался вопросом, а что останется в Латвии без России. По его мнению, без русского прошлого и настоящего он не мыслит существование этой страны.

Напомним, что в Латвии приняли решение снести памятник советским воинам-освободителям. Между тем жители страны продолжают нести цветы к монументу.

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