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Длинноволосый блондин: Максим Матвеев удивил своим преображением

Актер изменил длину и цвет волос.

Длинноволосый блондин: Максим Матвеев удивил своим преображением
Максим Матвеев. Фото: соцсети

Актер Максим Матвеев – один из самых привлекательных артистов современного российского кинематографа. У мужа Елизаветы Боярской – тысячи поклонниц, которые едва его узнали о время последнего выхода в свет.

Максим Матвеев
Максим Матвеев. Фото: соцсети

Накануне в Москве состоялся премьерный показ финальной серии «Триггера», где Матвеев играет главную роль – врача-психотерапевта. На экране он предстает с очень короткой стрижкой, в то время как на красной дорожке появился с длинными волосами, которые выкрасил в блонд и отросшей бородой.

Причем, привычному образу – классическому костюму он предпочел наряд в рокерском стиле – кожаная косуха и кеды. С чем связано такое преображение – актер не признался. Возможно, он готовится к новой роли.

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