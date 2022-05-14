Длинноволосый блондин: Максим Матвеев удивил своим преображением

Актер Максим Матвеев – один из самых привлекательных артистов современного российского кинематографа. У мужа Елизаветы Боярской – тысячи поклонниц, которые едва его узнали о время последнего выхода в свет.

Накануне в Москве состоялся премьерный показ финальной серии «Триггера», где Матвеев играет главную роль – врача-психотерапевта. На экране он предстает с очень короткой стрижкой, в то время как на красной дорожке появился с длинными волосами, которые выкрасил в блонд и отросшей бородой.

Причем, привычному образу – классическому костюму он предпочел наряд в рокерском стиле – кожаная косуха и кеды. С чем связано такое преображение – актер не признался. Возможно, он готовится к новой роли.

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