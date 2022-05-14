Загадала желание: Нетребко в чалме и сюртуке отметилась на улице Нью-Йорка с воздушными шарами

Оперная певица Анна Нетребко, отвернувшись от России, возобновила свою карьеру. Сначала в Монте-Карло, затем в Милане певица вышла на сцену, чтобы предстать перед местной публикой после продолжительной паузы.

В настоящее время оперная дива находится в Нью-Йорке. Видимо, она готовится вернуться на сцену «Метрополитан-оперы», но пока развлекается с друзьями. Барбекю на природе, прогулки по улицам города, а теперь развлечение с воздушными шарами – каждый свой шаг на чужбине артистка фиксирует в Сети и рассказывает подписчикам.

На этот раз она появилась на улице Нью-Йорка со связкой воздушных шариков. Она нарядилась в чалму и красное платье с модным клетчатым принтом, поверх которого накинула бархатный сюртук. Шарики она вскоре отправила в небо, загадав желание.

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