Прическа на выпускной: как сделать пучок дочери
Видео
Как при помощи макияжа сделать губы, как у Анджелины Джоли
Видео

«Простить – не значит забыть»: Малькова призналась в чувствах мужу Макеевой

Экс-супруги прожили в браке почти 17 лет.

«Простить – не значит забыть»: Малькова призналась в чувствах мужу Макеевой
Светлана Малькова. Фото: соцсети

На днях Анастасия Макеева и Роман Мальков отметили первую годовщину семейной жизни. До встречи с актрисой, бизнесмен почти 17 лет прожил в браке со Светланой Мальковой, которая родила ему четырех детей. В последнее время семья жила в Словении, а речь о разводе заходила задолго до того, как Роман познакомился со звездой театра на ее даче.

Анастасия Макеева и Роман Мальков
Анастасия Макеева и Роман Мальков. Фото: соцсети

Тем не менее, Светлана уже не раз заявляла, что готова вернуть бывшего мужа любыми способами. На этот раз, отвечая на вопросы фолловеров, она отметила, что Роман ее «абсолютно не интересует», но в то же время, будто противореча самой себе, дала понять, что чувства все-таки остались.

Страница Светланы Мальковой
Страница Светланы Мальковой. Скриншот: соцсети

«Простить — не значит забыть», — написала Малькова.

Напомним, ранее стало известно, что Светлана Малькова берет продукты в американском фуд-банке и живет на ферме.

Смотрите также:

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале.

Тэги

Анастасия МакееваАнастасия Макеева последние новостиАндрей МальковРоман МальковСветлана Малькова