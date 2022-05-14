«Простить – не значит забыть»: Малькова призналась в чувствах мужу Макеевой

На днях Анастасия Макеева и Роман Мальков отметили первую годовщину семейной жизни. До встречи с актрисой, бизнесмен почти 17 лет прожил в браке со Светланой Мальковой, которая родила ему четырех детей. В последнее время семья жила в Словении, а речь о разводе заходила задолго до того, как Роман познакомился со звездой театра на ее даче.

Тем не менее, Светлана уже не раз заявляла, что готова вернуть бывшего мужа любыми способами. На этот раз, отвечая на вопросы фолловеров, она отметила, что Роман ее «абсолютно не интересует», но в то же время, будто противореча самой себе, дала понять, что чувства все-таки остались.

«Простить — не значит забыть», — написала Малькова.

больше по теме Следующая поездка: уехавшая в США Малькова собралась покорять Голливуд Многодетная мама живет на ферме близ Сиэтла.

Напомним, ранее стало известно, что Светлана Малькова берет продукты в американском фуд-банке и живет на ферме.

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