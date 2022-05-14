«Людей должна объединять идея»: Прохор Шаляпин призвал выстраивать патриотическую идеологию

По словам музыканта, в последние годы были допущены в этом направлении серьезные ошибки.

Певец Прохор Шаляпин в беседе с Teleprogramma.pro призвал выстраивать в России патриотическую идеологию.

«Мы можем быть все разные, но нас должна объединять страна. Мы за нее должны стоять горой. Вот здесь мы промахнулись в последние годы. У нас нет особо патриотических певцов. Я бы очень хотел занять эту нишу. Я приехал в Москву в 15 лет с песней «Вставай, великая страна». Это замечательная композиция, о павших в боях с врагом в годы ВОВ. Хотел бы и дальше петь патриотические песни, но мне пришлось зарабатывать другими способами». Прохор Шаляпин

Как заметил Шаляпин, его народные песни также не стали особенно популярными. «Меня не разбежались приглашать на музыкальные каналы. В целом я за свободу, но патриотическую линию надо выравнивать. Людей должна объединять идея», — заметил Прохор Шаляпин.

Напомним, что Прохор Шаляпин – финалист проекта «Фабрика звезд-6». Он лауреат конкурса молодых исполнителей «Утренняя звезда».

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