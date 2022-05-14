«У человека что-то не то с внутренним миром»: Шаляпин посоветовал Звягинцеву быть проще

Певец Прохор Шаляпин в беседе с Teleprogramma.pro признал, что телевидение в последнее время «подешевело в плане интеллектуальной нагрузки».

«Но ведь это не только в России происходит. И в Японии, и в Америке. Во всех сильных и развитых странах. Во всем мире. Скорее всего, люди хотят видеть что-то легкое, одноразовое, развлекательное. Под что можно отдохнуть. Не все хотят смотреть «Гамлета» или постановку «Лебединое озеро». Люди хотят смотреть что-то нетрудное для мозгов». Прохор Шаляпин

Как заметил Шаляпин, надо вспомнить основную миссию людей из мира шоу-бизнеса. «Все мы артисты, режиссеры, Звягинцевы, Мадонны несем одну цель – развлекать все остальные слои населения. Когда режиссер берет на себя много и начинает напрягаться – это значит у человека что-то не то с внутренним миром, что-то не клеится в жизни. Проще надо ко всему относиться. Сегодня много есть каналов на выбор. Но люди тянутся к одноразовому, жизненному, смешному. Это природа человека. С ней бороться бесполезно», — заявил Шаляпин.

Ранее режиссер Андрей Звягинцев заявил: «Эти люди, которых называл соотечественниками, соплеменниками, как их не назови, совершенно другой сигнал воспринимают. Они смотрят только телевизор. Я решил, что телевизора у меня дома не будет. Я 13 лет его не смотрю. Даже ни в полглаза. Телевизор — это яд, который вливается вам в уши. Выбросите его», — заявил он.

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