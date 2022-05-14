«К сыночке пришли»: мачеха навестила внука Пугачевой в театре

В нынешнем театральном сезоне старший внук Аллы Пугачевой, 30-летний Никита Пресняков вошел в труппу Московского Губернского театра, чтобы сыграть в пьесе «Безымянная звезда». На премьере осенью успела побывать легендарная бабушка актера, Алла Борисовна. Теперь пришли отец с мачехой.

Наталья Подольская показала, что они наведались в театр с Владимиром Пресняковым. «К сыночке пришли», — прокомментировала мачеха. И сняла несколько кадров, как талантливый пасынок выступает на сцене.

«А наш лучше всех», — подписала певица фото в Сети.

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