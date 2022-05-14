«Он никогда нашим работником не был»: Евгений Князев ответил на обвинения Виктора Сухорукова

По словам актера, никаких открытых конфликтов у них с коллегой не было.

Актер Евгений Князев в беседе с Teleprogramma.pro ответил на критику своего коллеги актера Виктора Сухорукова.

«Для меня это неожиданность. В ходе нашей совместной работы никаких конфликтов у нас не было. Когда он уходил из Театра Моссовета, то плохо говорил о людях, которые там работают. Теперь плохо говорит о Театре имени Вахтангова». Евгений Князев

По словам Князева, в штате Театра имени Вахтангова Сухоруков никогда не значился. «Он же никогда нашим работником не был. Он играл одну роль в нашем театре как приглашенный артист», — заявил Евгений Князев.

Ранее Виктор Сухоруков объяснил, почему покинул Театр имени Вахтангова. По его словам, ему просто не хочется работать с некоторыми людьми, которые ставят себя выше всех. В частности, он назвал фамилию народного артиста Евгения Князева.

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