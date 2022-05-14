«Я в шоке от увиденного»: Макеева описала свою поездку в Донецк и Луганск

Артистка вместе с другими звездами поздравили ЛНР и ДНР с днем республики.

Накануне российские артисты поздравили жителей ЛНР и ДНР с днем республики. Песни для военнослужащих и местных жителей песни Лариса Долина, Григорий Лепс, Родион Газманов, Зара, Анастасия Макеева и другие.

В своем телеграм-канале актриса Макеева призналась, что за все четыре дня поездки выдались очень насыщенными.

«Четыре дня в дороге и одна ночь в кровати. Спим в дороге и ели всего один раз за столом. А так, как получится и если получится. Об этой поездке могу рассказать много. Я в шоке от увиденного», — написала Макеева.

Напомним, ранее пасынок Макеевой – Андрей Мальков отказался от собственной матери, обвнив ее во лжи.

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