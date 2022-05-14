На стиле: Юлия Барановская в белом кроп-топе блеснула точеной талией

Теле- и радиоведущая Юлия Барановская накануне устроила себе день красоты и заботы о себе. Она посетила бьюти-салон, походом в который осталась довольна. Не выпуская смартфон из рук, красотка делилась с подписчиками, как проходит ее день.

На процедуры в салон Барановская нарядилась в повседневный кэжуал – рваные джинсы и косуху из денима с декором в виде дыр. Но не забыла подчеркнуть свою стройную фигуру, блеснув в белом кроп-топе точеной талией.

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