«В малых дозах – лекарство, в больших — смерть»: Лоза ответил Звягинцеву, посоветовавшему не смотреть ТВ

Певец Юрий Лоза в беседе с Teleprogramma.pro заявил, что телевидение не всегда яд, как думают некоторые.

«Когда говорят слово яд, то я отвечаю: в малых дозах — это лекарство, а в больших – смерть, отрава. Все хорошо в меру. Одни говорят, что Интернет – ужас, а другие, что без него невозможно жить. Он может быть, как помощником, так и развращать. Интернет может работать во вред. Надо найти всему правильное применение. Я смотрю телевизор по телепрограмме. И включаю нужный мне канал. Щелкать по всем каналам я не люблю». Юрий Лоза

По словам Лозы, сам он смотрит в основном новостные программы. «Аналитические порой смотрю, документальное кино. Я человек возрастной, поэтому вся эта развлекаловка меня утомила. Все эти шутки юмора. Не смотрю боевики, потому что они все повторяются. Спортивные соревнования смотрю: баскетбол, футбол, биатлон», — заявил Юрий Лоза.

Ранее режиссер Андрей Звягинцев заявил: «Эти люди, которых называл соотечественниками, соплеменниками, как их не назови, совершенно другой сигнал воспринимают. Они смотрят только телевизор. Я решил, что телевизора у меня дома не будет. Я 13 лет его не смотрю. Даже ни в полглаза. Телевизор — это яд, который вливается вам в уши. Выбросите его», — сказал он.

Смотрите также:

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале.