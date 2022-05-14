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«Лялечки»: Симоньян хлестко ответила польским журналистам

Медиаменеджер удивилась, прочитав заметку о себе.

«Лялечки»: Симоньян хлестко ответила польским журналистам
Маргарита Симоньян. Фото: Global Look Press

Медиаменеджер Маргарита Симоньян отреагировала за заметку о себе в польском издании Well. Его журналисты заявили, на чем обоснованы европейские санкции против журналиста, назвав Маргариту «российской царицей СМИ». Также на страницах газеты предположили, что она является доверенным лицом в близком окружении президента.

Симоньян, прочитав все это, решила коротко высказаться в своем телеграм-канале.

Маргарита Симоньян
Маргарита Симоньян. Фото: Global Look Press

«Сами себе придумывают, сами себя цитируют. Лялечки», — высказалась Симоньян.

Напомним, ранее Маргарита Симоньян высказывалась в адрес покинувшего Россию Максима Галкина, прилюдно огласив его ориентацию. Кроме того, журналист прокомментировала возвращение на экраны шоу «Вечерний Ургант» и ответила Филиппу Киркорову.

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