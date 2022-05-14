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«Заканчивая разговор»: Запашный поставил на место Ширвиндта в публичной перепалке

Дрессировщик и телеведущий спорят из-за разных взглядов на празднование Дня Победы.

«Заканчивая разговор»: Запашный поставил на место Ширвиндта в публичной перепалке
Михаил Ширвиндт. Фото: Global Look Press

Недавно телеведущий Михаил Ширвиндт заявил, что парад в День Победы нужно отменить. Такая позиция зацепила дрессировщика Эдгарда Запашного.

По мнению артиста, Ширвиндт «активно позорит» своего отца и к нему нельзя относиться серьезно. Таким образом звезды уже несколько дней ведут публичную перепалку, точку в которой решил поставить артист цирка.

Эдгард Запашный
Эдгард Запашный. Фото: Global Look Press

«Заканчивая публичный разговор с Михаилом Ширвиндтом (плохо востребованным телеведущим), хочу подчеркнуть, что мой отец-дрессировщик воспитал меня так, что я уже побывал и в Сирии, и в ЛДНР, в то время как воспитанный отцом Ширвиндт продолжал сохранять «режим тишины», — написал Запашный в своем телеграм-канале.

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