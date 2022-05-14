«Нельзя к публике относиться таким образом»: вскрылась страшная тайна о прошлом Киркорова

Ольга Кормухина призналась, что просто пыталась объяснить поп-королю, как нужно вести себя с зрителями.

Накануне Ольга Кормухина призналась, что было время, когда она поколачивала Филиппа Киркорова. Таким образом артистка пыталась объяснить поп-королю, как нужно вести себя со зрителями, однако поп-король, по ее словам, этого не понимал. Поэтому в ход шли кулаки.

«Я его била… Когда я Филе пыталась что-то объяснить, то видела: он не понимает, о чем я. Ему просто не хватало ума… Это крайняя форма невоспитанности, бескультурья. Когда человек начинает хаять то, что ему просто недоступно. А недоработала я в том, что просто не смогла до конца объяснить, что нельзя к профессии и публике относиться таким образом», — рассказала 61-летняя певица в YouTube-шоу «Эмпатия Манучи».

больше по теме Скидки от звезд: Рудковская и Киркоров избавляются от гардероба Знаменитости решили продать свои люксовые вещи.

Напомним, недавно Филипп Киркоров угодил в новый скандал. В свой юбилей поп-король представил новую шоу-программу, где в одном из номеров взобрался на поваленный на сцене крест.

Смотрите также:

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале.