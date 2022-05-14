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Меняет Израиль на Прибалтику? Внук Пугачевой прокомментировал ее переезд в Латвию

Третий месяц сама Примадонна не выходит на связь.

Меняет Израиль на Прибалтику? Внук Пугачевой прокомментировал ее переезд в Латвию
Алла Пугачева и Никита Пресняков. Фото: соцсети

Алла Пугачева и Максим Галкин в числе первых покинули страну, когда началась кампания по защите Донбасса. Певица и телеведущий, взяв детей, скрылись в Израиле, здесь глава семьи готовится к концертам, а дети начали обучение вдали от дома.

Недавно в Сети заговорили о том, что Пугачева и Галкин в скором времени переберутся в Латвию. Мол, там и климат помягче, и с друзьями встретятся, благо, что своя недвижимость давно там поджидает. А замок в Грязи продают. Но старший внук Пугачевой Никита Пресняков решил развеять эти слухи и лично высказался о происходящем.

«Алла и Максим не продают замок», — цитирует Преснякова «Подмосковье сегодня». – «И в Латвию они переезжать не собираются. Все, что пишут в интернете – неправда. Мой вам совет: не верьте всему, что показывают на сомнительных каналах, когда некий голос за кадром озвучивает непроверенную информацию».

Сама Примадонна, к слову, давно не выходит на связь. Последний раз, когда она обращалась к публике, звезда обещала вернуться в Россию. Но когда именно, не уточнила.

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