«Называет таких крысами»: Собчак прошлась по Бородиной после ее тайного фото

Телеведущая не смогла не заметить, как ее коллега противоречит сама себе.

Телеведущая Ксения Бородина улетела в Арабские Эмираты на несколько дней. И по пути встретила в аэропорту Стивена Сигала. Она не удержалась от того, чтобы не сфотографировать легенду Голливуда и не показать его своим фолловерам.

Это заметила ее экс-коллега по «Дому-2» Ксения Собчак. Светская львица отреагировала на кадр, снятый в стиле папарацци, и не смогла не уколоть за него саму Бородину, намекнув на ее двуличие.

«Бородина сама ненавидит, когда ее фоткают исподтишка, называет таких людей крысами. Но вы не понимаете, это другое», — прошлась по экс-коллеге звезда.

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