Во всем блеске: Каролина Севастьянова отказалась от белья ради эффектного декольте

Звезда художественной гимнастики Каролина Севастьянова часто публикует для подписчиков в Сети кадры из своей жизни, делится бьюти-секретами и раскрывает лайфхаки по уходу за собой и гардеробу. Нередко она просто показывает селфи и свои образы для выходов в свет. Как в этот раз.

Гимнастка позировала с новой прической и макияжем, в топе-бюстье из кожи, подчеркнувшем ее декольте, ради которого отказалась от белья. Красота олимпийской чемпионки сразила поклонников, и в комментариях многие не смогли не отметить этого.

«Роскошна», «Каролина невероятная красотка», «Такая красивая», «Шикарный образ», «Принцесса», «Очень хорошо с такой укладкой», «Прекрасна», — комментируют люди.

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