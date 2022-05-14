«Вляпалась по бабьи»: сбежавшую Хаматову искренне пожалел Охлобыстин

Иван Охлобыстин полагает, что Чулпан Хаматова никогда больше не станет звездой.

Иван Охлобыстин выразил искреннее сочувствие Чулпан Хаматовой, которая, по его мнению, просто совершила глупость, из которой выхода уже нет.

«Вляпалась по-бабьи на пустом месте, а теперь ничего и не сделаешь», — написал актер на своей страничке в «Яндекс.Дзен».

Охлобыстин считает, что поначалу ей будет непросто влиться в коллектив Нового Рижского театра. Но, поскольку россияне не обидчивы, ее примут все-таки латвийские актеры. Однако Чулпан Хаматова уже никогда не вернет себе статус знаменитости.

«Звания звезды ее уже нигде не удостоят. Нет у нее своего небосклона. Своей Родины, над которой звездам положено сиять». – рассудил Охлобыстин.

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