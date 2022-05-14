«Вляпалась по бабьи»: сбежавшую Хаматову искренне пожалел Охлобыстин

Иван Охлобыстин выразил искреннее сочувствие Чулпан Хаматовой, которая, по его мнению, просто совершила глупость, из которой выхода уже нет.
«Вляпалась по-бабьи на пустом месте, а теперь ничего и не сделаешь», — написал актер на своей страничке в «Яндекс.Дзен».
Охлобыстин считает, что поначалу ей будет непросто влиться в коллектив Нового Рижского театра. Но, поскольку россияне не обидчивы, ее примут все-таки латвийские актеры. Однако Чулпан Хаматова уже никогда не вернет себе статус знаменитости.
«Звания звезды ее уже нигде не удостоят. Нет у нее своего небосклона. Своей Родины, над которой звездам положено сиять». – рассудил Охлобыстин.
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