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«Вляпалась по бабьи»: сбежавшую Хаматову искренне пожалел Охлобыстин

Иван Охлобыстин полагает, что Чулпан Хаматова никогда больше не станет звездой.

«Вляпалась по бабьи»: сбежавшую Хаматову искренне пожалел Охлобыстин
Чулпан Хаматова. Фото: Global Look Press

Иван Охлобыстин выразил искреннее сочувствие Чулпан Хаматовой, которая, по его мнению, просто совершила глупость, из которой выхода уже нет.

«Вляпалась по-бабьи на пустом месте, а теперь ничего и не сделаешь», — написал актер на своей страничке в «Яндекс.Дзен».

Охлобыстин считает, что поначалу ей будет непросто влиться в коллектив Нового Рижского театра. Но, поскольку россияне не обидчивы, ее примут все-таки латвийские актеры. Однако Чулпан Хаматова уже никогда не вернет себе статус знаменитости.

«Звания звезды ее уже нигде не удостоят. Нет у нее своего небосклона. Своей Родины, над которой звездам положено сиять». – рассудил Охлобыстин.

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