Секрет стройности: Жасмин после совета Хромченко умело подала фигуру в жакете с «правильным» шитьем

Певица Жасмин уже не первый раз появляется на публике в наряде, который визуально стройнит и корректирует фигуру. А о том, как правильно подавать фигуру при помощи костюмов не раз рассказывала в эфире шоу Первого канала «Модный приговор» Эвелина Хромченко.
Жасмин предстала перед зрителями на концерте в честь Дня Победы в парке Горького в белом брючном костюме с двубортным жакетом.
«Двубортность очень стройнит», — говорила Хромченко.
Этот эффект достигается за счет двойного ряда пуговиц. Дополнительно стройность усиливается благодаря монохромности костюма.
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