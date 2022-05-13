Секрет стройности: Жасмин после совета Хромченко умело подала фигуру в жакете с «правильным» шитьем

Певица Жасмин уже не первый раз появляется на публике в наряде, который визуально стройнит и корректирует фигуру. А о том, как правильно подавать фигуру при помощи костюмов не раз рассказывала в эфире шоу Первого канала «Модный приговор» Эвелина Хромченко.

Жасмин предстала перед зрителями на концерте в честь Дня Победы в парке Горького в белом брючном костюме с двубортным жакетом.

Этот эффект достигается за счет двойного ряда пуговиц. Дополнительно стройность усиливается благодаря монохромности костюма.

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