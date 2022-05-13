«Кажется, жду мальчика»: дочь Сябитовой пожаловалась на непростую беременность

Дочь телесвахи Розы Сябитовой Ксения не так давно вышла второй раз замуж и сейчас ожидает рождения своего первенца.

Точно будущая мама не знает, кого вынашивает под сердцем, но у нее есть определенные соображения на этот счет. Наследница ведущей призналась, что беременность дается ей непросто.

«Кажется, что я жду мальчика, потому что шесть недель ужасный токсикоз, я хочу умирать и воскресать. Я буду не суперкрутой мамой, как все хотят, но буду стараться. Приложу все усилия», — процитировал Ксению «СтарХит».

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