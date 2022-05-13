«Мы с Левой любуемся радугой»: Арзамасова поделилась милыми домашними кадрами с сыном

Малыш явно был в восторге от общения с мамой.

Лиза Арзамасова показала публике трогательные кадры, снятые у нее дома. Молодая мама с сыном Левушкой загляделась на красивое природное явление за окном.

«Мы с Левушкой любуемся радугой!» — сказала актриса.

Она заметила, что людям, увидевшим это чудо, можно загадать желание.

Судя по обнародованному видео в телеграм-канале Арзамасовой, малыш был в восторге от всего, что происходит вокруг. Он гулил, сидя на ручках у мамы, и всеми силами старался принимать деятельное участие в записи влога артистки.

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