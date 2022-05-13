Искать Галкина? Что за глупость! Зачем на самом деле обращался в следком Швыткин по поводу комика

Накануне в СМИ появилась информация о том, что Депутат Госдумы Юрий Швыткин предложил объявить в розыск телеведущего Максима Галкина. На странице во «ВКонтакте» он опроверг этот факт.

Он попросил журналистов быть внимательнее и не допускать больше неточностей в подаче его слов.

«Мои депутатские запросы в отношении Максима Галкина и Жанны Агалаковой не касались вопросов объявления их в международный розыск. (Это не входит в компетенцию депутата). А были направлены в Следственный комитет РФ, где я предложил проверить высказывания данных лиц в части распространения фейков о действиях Вооруженных сил РФ», — объяснил депутат.

В случае обнаружения нарушений Юрий Швыткин просил принять меры.

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