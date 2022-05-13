«Сами отдали»: Миро встала на сторону Тимати, который поднимает детей без матерей

Анастасия Решетова и Алена Шишкова все больше заняты работой и личной жизнью.

Тимати опубликовал в личном блоге кадры из отпуска. На Мальдивах он рассекает на велосипеде, усадив Сына Ратмира и дочь Алису рядом.

«Добавлю переднюю корзинку и поместится третий», — написал в Сети рэпер.

Тут же на его голову обрушилась волна критики за то, что он якобы забрал со своей мамой Симоной малышей у их матерей — Анастасии Решетовой и Алены Шишковой.

Блогер Лена Миро иного мнения, она горой стала за Тимати.

«Тимурка не прочь заделать третьего бэйбика, посадить его в корзинку и покатать на велике. А воспитывать-то придется Симоне, и не потому, что она детей отжала. Мамы «по фейстайму» их сами отдали», — написала акула пера в своем ЖЖ.

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