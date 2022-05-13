«Крысы убежали, патриоты должны заполнить»: Омаров поддержал Тарасова, который вслед за Бузовой запел

После интервью у Ксении Собчак экс-муж Ольги Бузовой исполнил в честь светской львицы композицию.

Футболист Дмитрий Тарасов все активнее прорывается в шоу-бизнес. Четыре месяца назад он записал клип «Мне тебя мало», посвятив его своей жене Анастасии Костенко.

И вот новый шедевр. После выхода его интервью Ксении Собчак, где спортсмен в очередной раз пропесочил отношения с Ольгой Бузовой, он спел композицию про самого себя, действуя по принципу: «Сам себя не похвалишь, никто не похвалит». Пустил хорошего леща Дмитрий Тарасов и ведущей, называя ее «великой».

В Сети уже можно найти немало хейта по поводу качества пения Тарасова. Люди пишут, что он «пошел по стопам Бузовой», «слушать невозможно» и предлагают составить дуэт с экс-женой.

А вот экс-супруг Ксении Бородиной, Курбан Омаров, поддержал начинание футболиста.

«Все правильно, эстрадные крысы убежали, патриоты должны заполнить пробелы. Качай Димон, качай так, чтоб всем врагам плохо стало», — написал блогер в своем телеграме.

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