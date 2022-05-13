«Это Дава?»: Клава Кока засветила нового парня на отдыхе в Исландии

Сейчас подписчики певицы спорят, что за молодой человек ее сопровождает в отпуске.

Клава Кока решила заинтриговать своих поклонников в Telegram-канале романтическими кадрами. Трогательно взяв за ручку загадочного спутника, она снялась на гейзерах в Исландии. Увы, но лицо возлюбленного артистка не продемонстрировала.

Теперь ее канал кипит от комментариев: кто-то увидел в парне старого друга, кто-то — экс-возлюбленного Ольги Бузовой, кто-то — бывшего парня самой Клавы Коки.

«Не поняла, с Димой Гордеем помирилась что ли?», «Это Дава?», «Интрига», «Минус Крид», «Это старый друг Клавы Миша», «Масленников с Машей своей девушкой и семьей на отдыхе», «Есть такое слово «хайп», «У Клавы новый парень?» — теряются в догадках фолловеры.

Напомним, Клаве Коке приписывали роман с Егором Кридом, в прошлом году она рассталась со своим возлюбленным Димой Гордеем. С тех пор о ее личной жизни мало что известно.

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