«Ему это все не нравилось»: Дмитрий Тарасов рассказал о реакции его отца на Ольгу Бузову

Бывший футболист Дмитрий Тарасов своей известностью и популярностью у поклонников, очевидно, обязан бывшей жене, телеведущей и певице Ольге Бузовой.

Роман с ней он закрутил в 2011 году, когда еще находился в браке с первой супругой Оксаной.

Как признался Дмитрий Тарасов в интервью Ксении Собчак, главным авторитетом для него всегда был отец, ныне уже покойный. Так вот, он не очень одобрял желание сына жениться на девушке из шоу-бизнеса.

«Ему это все не нравилось, — поделился Дмитрий Тарасов во время Youtube-шоу «Осторожно: Собчак». — Он воспринимал меня как спортсмена и вся эта шумиха, шоу-бизнес ему не нравилась. Все обсуждали наши отношения с Ольгой. Ему не нравилось внимание прессы к нам».

Тарасов подчеркнул, что отец никогда не был против его отношений с Бузовой, понимая, что учиться сын должен только на своих ошибках. Дмитрий Тарасов уверен, что нынешняя супруга Анастасия Костенко пришлась бы по душе его покойному отцу.

«Когда я с Настей познакомился. Мне захотелось спокойствия, раньше тратил деньги направо и налево, ездил по отелям. Сейчас рядом со мной правильная женщина», — сделал акцент Дмитрий Тарасов.

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