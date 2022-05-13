«Папа говорил: жену надо из деревни»: Дмитрий Тарасов объяснил, почему женился на Анастасии Костенко

Экс-футболист Дмитрий Тарасов рассказал, что ему внушили с детства, какой должна быть идеальная спутница жизни.

Экс-футболист и бывший муж поющей телеведущей Ольги Бузовой Дмитрий Тарасов счастливо женат в третий раз. Его избранницей стала модель из Ростовской области Анастасия Костенко.

Как признался Дмитрий Тарасов в интервью Ксении Собчак, он всегда знал, что его женой будет девушка не из Москвы.

Эту мысль ему с раннего детства внушил отец.

«Я с детства знал, что буду футболистом, что у меня будет большой дом, собака, много детей и жена не из Москвы. Папа говорил: жену надо из деревни. Он меня запрограммировал. Может, это было в шутку сказано, но так сложилось. Не могу сказать, что Настя из деревни, но она не из Москвы», — рассказал Дмитрий Тарасов во время Youtube-шоу «Осторожно: Собчак».

Напомним, Дмитрий Тарасов женат в третий раз. Первый его брак с гимнасткой Оксаной Пономаренко был ранним, второй — с телеведущей Ольгой Бузовой — ярким и коротким, третий — с Анастасией Костенко — пока самый перспективный.

У пары трое детей, и останавливаться на этом количестве отпрысков Костенко и Тарасов не собираются.

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