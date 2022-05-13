Свежие кадры: Елизавета ll на фоне слухов о полной беспомощности появилась на конном шоу

Королева Великобритании Елизавета ll перестала появляться на последних мероприятиях. Вместо нее всегда выступал ее сын принц Чарльз.

Это спровоцировало волну слухов, стали судачить о якобы беспомощном состоянии монаршей особы — дескать уже давно не встает с постели и передвигается на инвалидной коляске.

95-летняя Елизавета ll решила опровергнуть эти слухи собственным появлением на ежегодном Виндзорском конном шоу.

Сначала она смотрела представление из окна автомобиля, а потом самостоятельно прошла до своего места, опираясь на трость. Елизавета всегда испытывала слабость к лошадям и даже в старости гарцевала верхом по территории возле дворца.

На шоу королева светилась от счастья и довольно улыбалась, глядя на своих четвероногих любимцев.

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