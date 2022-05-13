Вы удивитесь: жена Тарасова Костенко выглядит по-разному в жизни и соцсети

Модель Анастасия Костенко попала на видео, которое доказывает, что без специальных фильтров и фотошопа она немного другая, чем с ними.

Разоблачила модель Анастасию Костенко, сама того не желая, журналистка Ксения Собчак. В начале февраля Ксения Собчак стала гостьей дома экс-футболиста Дмитрия Тарасова и его третьей жены Анастасии Костенко.

Спортсмен дал интервью для YouTube-шоу «Осторожно: Собчак».

В холле своего особняка Дмитрий Тарасов встречал Ксению Собчак не один, а вместе с женой Анастасией Костенко.

Собчак тут же рассыпалась в комплиментах модели. Анастасия Костенко и впрямь красавица, но вот только на видео у Ксении и в своем микроблоге выглядит по-разному.

Нет такого четкого овала лица и гламурности, как на снимках в соцсети. У Анастасии Костенко, родившей троих детей, пухлое и слегка оплывшее личико.

Анастасия Костенко рассказала Ксении Собчак, что ее мечта —быть мамой четверых детей. Так что не за горами появление на свет еще одного ребенка Тарасова и Костенко.

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