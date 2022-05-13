«Интересная и степенная личность»: Анастасия Костенко рассыпалась в комплиментах Ксении Собчак

Третья жена экс-футболиста Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко в восторге от общения с Ксенией Собчак.

Известная журналистка, телеведущая и светская дива Ксения Собчак побывала в гостях в доме экс-футболиста Дмитрия Тарасова и его жены Анастасии Костенко.

Модель призналась, что осталась в восторге от общения с Ксенией Собчак, которая брала интервью у ее мужа для своего Youtube-шоу «Осторожно: Собчак».

Выпускать его в эфир Ксения Собчак не торопилась, а как только сделала это, Анастасия Костенко рассыпалась ей в благодарностях.

В микроблоге модель поделилась совместным снимком с Ксенией Собчак, заметив, какая она замечательная.

«Вы можете иметь свое мнение, которое значительно отличается от мнения окружающих вас людей. И это не делает вас плохим. Это всего лишь признак личности. Так вот, Ксения — интересная и степенная личность. Уверена, что мы еще увидимся», — поделилась Анастасия Костенко.

Она уточнила, что в гостях в их доме Ксения Собчак побывала еще 4 февраля, то есть больше трех месяцев назад.

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