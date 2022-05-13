В каком статусе живет в Монако? Миро сравнила Боню с уборщицей

Виктория Боня возмутилась в личном блоге поведением учительницы своей дочери Анджелины. Она отчитала нерадивую мать за то, что ее дочь постоянно опаздывает в школу, и пригрозила пригласить к директору, если это будет и дальше.

Боня нашла опозданиям оправдание: в Монако, дескать, проходит «Гран-при» «Формулы-1», и пробки мешают добраться вовремя до учебного заведения.

«Я не знаю, в каком статусе живет Боня в Монако, подозреваю, что как Шишкова при Симоне, так и Вика при дочери», — съязвила насчет роли экс-участницы «Дома-2» в семье Алекса Смерфита.

Миро уверена, что права в этом споре все-таки учительница, ведь всегда есть возможность выйти из дома пораньше и добраться до нужного места вовремя.

«В этой конкретной ситуации хорошо, что мнение Бони не имеет значения. Ей пока разрешают быть при дочери, потому что бывший муж не умеет или не хочет читать в соцсетях. Я вот тоже не читаю, что пишет моя приходящая уборщица в «Одноклассниках», — сравнила светскую львицу Лена Миро со своей работницей в ЖЖ.

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