Депутат Госдумы предложил объявить в розыск уехавшего с семьей в Израиль Максима Галкина

Телеведущий уже третий месяц находится за рубежом.

Депутат Госдумы, заместитель председателя думского комитета по обороне Юрий Швыткин в «ВКонтакте» предложил объявить в розыск телеведущего Максима Галкина.

«Я лично написал соответствующие заявления в отношении Максима Галкина, Жанны Агалаковой, которые уезжают за границу, дают комментарии прозападным СМИ, показывают свою преданность этим странам и высказываются негативно по отношению к нашему государству, где они сделали себе имя». Юрий Швыткин

Также Юрий Швыткин предложил объявить в розыск знатока клуба «Что? Где? Когда?» Ровшана Аскерова. По его мнению, задержание данного персонажа будет правильным и справедливым.

Напомним, что Максим Галкин с семьей находится в Израиле. В июне у него состоится серия концертов в этой стране. В Россию раньше осени он возвращаться точно не планирует.

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