«Я вернулась на «Поляну»: Клава Безверхова привела маленького сына на «Дом-2»

Экс-участница «Дома-2» Клава Безверхова вернулась на телестройку вместе с сыном. Молодая мама отметилась на «Поляне» вместе с другими героинями реалити-шоу, которые воспитывают детей.

На проекте побывали Селена Майер с сыном и Ирина Пингвинова с дочкой. Вероятно, один из выпусков «Дома-2» будет посвящен молодым мамам.

Клава Безверхова дала понять, что некоторое время готова задержаться на проекте. «Дом-2» она назвала своим родным местом.

«Ох, двоякое чувство было у меня сегодня. Я вернулась на «Поляну» и понимаю, что это мой второй дом. Люди поменялись, а место как и было родным, так и осталось», — поделилась Клава Безверхова в микроблоге.

Но по новым правилам «Дома-2» мамочек с детьми на телестройку не берут. Так что Клава, немного погостив на «Поляне», вместе с сыном отправилась домой.

Смотрите также

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале.