«Болезненное решение»: Лянка Грыу разошлась с мужем после 12 лет брака

C режиссером Михаилом Вайнбергом они уже были на пороге развода много лет назад.

Актриса Лянка Грыу призналась, что разошлась со своим мужем Михаилом Вайнбергом после 12 лет брака.

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Звезда сказала, что не было какой-то явной причины или ссоры перед этим. Она с ним осталась в приятельских отношениях и сотрудничает как с режиссером. Например, в фильме «Тест на беременность» она снималась уже будучи с ним в разводе.

Несмотря на мирное расставание, Лянке Грыу совсем не просто на душе.

«Развод — болезненное решение для любого взрослого человека. Нам хватило любви и уважения друг к другу, чтобы расстаться без обид и претензий», — призналась она Womanhit.ru.

Отметим, что Грыу и Вайнберг уже были на пороге развода — в 2011 году, когда узнали о диагнозе сына «аутизм». Однако тогда супруги смогли взять свои чувства под контроль и вместе улетели в США. Позже ребенка признали здоровым и он поступил в школу в класс для одаренных детей.

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