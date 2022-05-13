Вилла неподалеку от озера Гарда: где Вера Брежнева и Константин Меладзе живут в Италии

Стоимость домов здесь начинается от 800 тысяч евро.

Певица Вера Брежнева и ее муж композитор Константин Меладзе в последнее время находятся в Италии. Исполнительница прибыла в эту страну еще в феврале, а супруг присоединился к ней несколько позже – в марте.

В Италии у Веры Брежневой и Константина Меладзе в собственности есть просторное жилье, где они сейчас и обустроились. Певица и композитор живут на вилле неподалеку от озера Гарда.

Заметим, что Гарда – самое большое озеро в Италии. Оно расположено у южного подножия Альп. Стоимость домов здесь стартует от 800 тысяч евро. Такие деньги придется отдать за виллу площадью 300 квадратных метров и участок в 1000 квадратных метров, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что вместе с Брежневой и Меладзе в их итальянском доме живет младшая дочь исполнительницы. А вот старшая наследница находится в Америке, где обучается в одном из вузов.

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