«Мы даже больше не мама и сын»: Алиана Устиненко из «Дома-2» публично обратилась к сыну Роберту

Сыну Алианы Устиненко и ее бывшего мужа Саши Гобозова Роберту исполнилось восемь лет. Мальчик появился на свет 13 мая 2014 года, когда его родители еще были участниками проекта «Дом-2».

Алиана Устиненко и Саша Гобозов давно в разводе, и сына Роберта каждый из них поздравил в своем микроблоге.

«8 лет. Люблю, горжусь и всегда рядом! Рада, что мы даже больше не мама и сын, а как лучшие друзья, на одной волне. С друзьями всегда легко, интересно, всегда есть доверие, уважение и любовь», — написала Алиана Устиненко.

Она пожелала сыну вырасти галантным мужчиной, обладающим чувством юмора.

Саша Гобозов в честь дня рождения сына приехал в Москву и проводит эти дни с Робертом.

В микроблоге он поделился снимком с наследником и признался, что счастлив быть отцом такого прекрасного ребенка.

«Мой родной! Ровно восемь лет назад я стал самым счастливым человеком на свете. С днем рождения, сыночек!» — отметился Саша Гобозов.

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