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Приехал по личным делам: пасынок Армена Джигарханяна вернулся из Америки в Россию

Степан уже успел встретиться с бывшей возлюбленной Ольгой Казаченко.

Приехал по личным делам: пасынок Армена Джигарханяна вернулся из Америки в Россию
Степан Джигарханян. Фото: соцсети

Пасынок актера Армена Джигарханяна Степан вернулся из Америки, где он проживает последние годы, в Россию. Об этом сообщила его бывшая возлюбленная Ольга Казаченко. При этом наследник артиста уже успел встретиться с бывшей пассией.

«Степан приехал в Россию по своим личным делам! О возобновлении романа говорить преждевременно. Я не отрицаю, что мы действительно встречались со Степаном и прекрасно провели время. Но не надо нас сразу женить! Поймите, мы всегда были с ним в хороших и дружеских отношениях».

Ольга Казаченко

По словам Ольги Казаченко, она всегда готова поделиться со Степаном своими секретами. Он рассказывает ей о своей американской жизни. Тайн у них нет. Кстати, после свидания Джигарханян и Казаченко посетили вдову актера Татьяну Власову, сообщает «Собеседник».

Напомним, что о своем романе Степан Джигарханян и Ольга Казаченко объявили впервые в студии программы «Пусть говорят». Их называли очень красивой парой, однако через какое-то время они расстались.

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Ольга КазаченкоСтепан ДжигарханянТатьяна Власова