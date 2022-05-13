Приехал по личным делам: пасынок Армена Джигарханяна вернулся из Америки в Россию

Пасынок актера Армена Джигарханяна Степан вернулся из Америки, где он проживает последние годы, в Россию. Об этом сообщила его бывшая возлюбленная Ольга Казаченко. При этом наследник артиста уже успел встретиться с бывшей пассией.

«Степан приехал в Россию по своим личным делам! О возобновлении романа говорить преждевременно. Я не отрицаю, что мы действительно встречались со Степаном и прекрасно провели время. Но не надо нас сразу женить! Поймите, мы всегда были с ним в хороших и дружеских отношениях». Ольга Казаченко

По словам Ольги Казаченко, она всегда готова поделиться со Степаном своими секретами. Он рассказывает ей о своей американской жизни. Тайн у них нет. Кстати, после свидания Джигарханян и Казаченко посетили вдову актера Татьяну Власову, сообщает «Собеседник».

больше по теме Виталина Цымбалюк-Романовская рассказала любимый анекдот Армена Джигарханяна Он очень смешной.

Напомним, что о своем романе Степан Джигарханян и Ольга Казаченко объявили впервые в студии программы «Пусть говорят». Их называли очень красивой парой, однако через какое-то время они расстались.

Смотрите также:

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале.