«Глядя на бывших, начинаешь сомневаться в своей адекватности»: Бузова – о Тарасове и Манукяне

Певица и телеведущая Ольга Бузова в «Телеграме» ответила бывшему мужу футболисту Дмитрию Тарасову, который активно отрицает, что в браке избивал экс-жену.

«Глядя на своих бывших, начинаешь сомневаться в своей адекватности». Ольга Бузова

Ранее Дмитрий Тарасов заявил, что никогда не поднимал руку на Ольгу Бузову. Якобы он, наоборот, защищал ее от обидчиков. По словам Тарасова, это все неправда, что к ним приезжал участковый.

«Я уже слышал, будто бил Олю. Она недавно и Даву обвинила в насилии, про меня тоже говорила, но ничего не было. Драки, полиция — бред», — отметил, в частности, Дмитрий Тарасов.

Напомним, что Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов расстались в 2016 году. Они разводились со скандалом.

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