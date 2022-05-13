«Потому что молнии вставляет»: Добровинский назвал молниеносной зарплату Ефремова в колонии

Как заметил адвокат, для актера май пока выдается крайне неудачным.

Адвокат Александр Добровинский заявил, что май для актера Михаила Ефремова выдается пока крайне неудачным. От звезды, в частности, отвернулась страховая компания.

«Он будет выплачивать со своей молниеносной зарплаты (молниеносной, потому что он молнии вставляет) по 2–3 тысячи рублей, остальное, я думаю, ему оставят на ларек. Вдобавок еще и Верховный суд, я слышал, отказал в его жалобе. Но там адвокаты Михаила Олеговича написали такую жалобу, что Верховный суд должен был ее отклонить еще до получения». Александр Добровинский

По словам Добровинского, Ефремову «клинически не везет с адвокатами». Он думает, что актеру придется ждать УДО. Также Добровинский посоветовал Ефремову проконсультироваться с адвокатами бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева, которые, как думает юрист, хорошо сработали. Улюкаев, напомним, вышел из тюрьмы как раз по УДО.

«Так что театр имени Михаила Ефремова, который собираются открыть в Мордовии, думаю, будет хорошо себя чувствовать», — прокомментировал Александр Добровинский, слова которого приводит пресс-служба адвоката.

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Напомним, что на Михаила Ефремова подали в суд представители страховой компании. Как выяснилось, актер еще до аварии заключил с организацией договор об ОСАГО. После столкновения компания покрыла вред, причиненный погибшему водителю Сергею Захарову, в размере 356 тысяч рублей, а также ущерб автомобилю, в который врезался актер. Это 400 тысяч рублей.

Теперь же Ефремов должен возместить страховщикам материальные издержки, потому что именно его признали виновным в ДТП. Общая сумма составляет 700 тысяч рублей.

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