Композитор Владимир Матецкий выразил мнение, что Россия вернется на «Евровидение»

В 2022 году нашу страну не пригласили на международный конкурс из-за политической обстановки.

То, что Россия не участвует в конкурсе «Евровидение» 2022 года, — не велика беда. И в будущем наша страна вполне может вернуться в этот международный телепроект.

Такое мнение высказал отечественный композитор Владимир Матецкий, один из соавторов песни A Million Voices, с которой певица Полина Гагарина заняла второе место на упомянутом конкурсе в 2015 году.

«Я думаю, что и это все вернется, никуда не денется. Я отнюдь не являюсь фанатом «Евровидения», не упиваюсь его эстетикой. И не смотрю на него снизу вверх. Для меня это просто шанс, который дается исполнителю», — цитирует ТАСС Владимира Леонардовича.

Композитор отметил, что международный конкурс «очень хитро манипулирует форматом» и постоянно меняется. Победить в нем может как качественная песня, написанная для профессионального вокалиста, так и «песня-прикол». Вдобавок, мировая аудитория уже готова к тому, чтобы восхищаться не только англоязычными хитами.

Добавим, что в этом году песенный конкурс «Евровидение» проходит в 66-й раз. Его финал состоится 14 мая в итальянском Турине.

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