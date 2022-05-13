«Его бы немножечко подучить, может быть, человек получился приличный»: Кормухина – о Милохине

Певица Ольга Кормухина в шоу «Эмпатия Манучи» негативно высказалась о тиктокере Дане Милохине.
«Когда на международный форум приглашают вот это вот… Я ничего против Дани Милохина не имею, милый мальчик. Его бы немножечко подучить, может быть, человек получился бы приличный. Но здесь как в детском мультике. Заведется чертовщина, там где только пустота».
По словам Ольги Кормухиной, молодые звезды молчат, потому что непонятно, куда чаща весов склонится. «Очень многое сейчас зависит от состояния умов и сердец. Уже и Европа начинает просыпаться», — заявила Ольга Кормухина.
Напомним, что Ольга Кормухина — заслуженная артистка России. Она жена известного гитариста, экс-музыканта группы «Парк Горького» Алексея Белова.
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