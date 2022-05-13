«Его бы немножечко подучить, может быть, человек получился приличный»: Кормухина – о Милохине

Как заметила певица, она удивлена, когда на международный форум приглашают «вот это вот».

Певица Ольга Кормухина в шоу «Эмпатия Манучи» негативно высказалась о тиктокере Дане Милохине.

«Когда на международный форум приглашают вот это вот… Я ничего против Дани Милохина не имею, милый мальчик. Его бы немножечко подучить, может быть, человек получился бы приличный. Но здесь как в детском мультике. Заведется чертовщина, там где только пустота». Ольга Кормухина

По словам Ольги Кормухиной, молодые звезды молчат, потому что непонятно, куда чаща весов склонится. «Очень многое сейчас зависит от состояния умов и сердец. Уже и Европа начинает просыпаться», — заявила Ольга Кормухина.

Напомним, что Ольга Кормухина — заслуженная артистка России. Она жена известного гитариста, экс-музыканта группы «Парк Горького» Алексея Белова.

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