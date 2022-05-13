Водянова в кюлотах с принтом pied-de-poule прилегла дома на мягкое кресло

Наталья Водянова — мама пятерых детей. Хотя, глядя на стройную фигуру манекенщицы, сложно поверить, что у нее есть отпрыски. В одном из интервью муж русской модели бизнесмен Антуан Арно признался, что долго уговаривал Водянову пойти с ним на свидание. Узнав, что манекенщица развелась с британским аристократом Джастином Портманом, французский предприниматель тут же поспешил приударить за красавицей моделью. Вот только Арно никак не ожидал, что ему придется приложить немало усилий, чтобы расположить к себе будущую невесту.

И это не удивительно! Только посмотрите, как эффектно выглядит модель даже в самой непринужденной обстановке. Водянова уютно прилегла на мягкое кресло у камина, щегольнув своим домашним аутфитом. Манекенщица примерила кокетливую вуаль с заячьими ушками. Изюминкой образа стали кюлоты с принтом pied-de-poule. Модель изящно подчеркнула тонкую талию, показав, как можно выглядеть будучи мамой пятерых детей.

У Натальи Водяновой есть старшие дети: Лукас, Нева и Виктор от британского аристократа Джастина Портмана, а также младшие — Максим и Роман от французского бизнесмена Антуана Арно.

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