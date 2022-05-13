Екатерина Волкова высказала свои сомнения о новом фильме «Лимонов. Баллада об Эдди»

По словам актрисы, авторы картины не все вопросы согласовали с наследниками.

17 мая на кинорынке будет представлен тизер фильм Кирилла Серебенникова «Лимонов. Баллада об Эдди». Картина пока еще не закончена, съемки, часть которых проходила в России, продолжаются в США и Европе.

Роль первой жены писателя, Елены Щаповой, исполняет молодая актриса Виктория Мирошниченко. Зрители могли видеть ее в фильме «Дылда» Кантемира Балагова.

Сценарий фильма прочитала актриса Екатерина Волкова — жена Эдуарда Лимонова и мать его детей. Правда, участвовать в проекте она не стала. Журналисты «МК» выяснили, какие чувства вызвала у Екатерины работа съемочной группы.

По ее словам, авторы фильма не все вопросы урегулировали с наследниками писателя. Возникли разногласия, которые придется решать с помощью американских юристов. Кроме того, Волкова считает весьма сомнительным будущее картины: по ее мнению, вряд ли возможен прокат фильма о Лимонове в России.

Смотрите также:

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале.