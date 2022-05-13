«Я уже слышал, будто я бил Олю»: Тарасов открестился от «пьяного дебоша» и вступился за Манукяна

Футболист дал понять, что никогда не поднимал руку на Бузову. К тому же экс-муж теледивы припомнил, что та обвиняла в рукоприкладстве и Даву.

Дмитрий Тарасов в очередном интервью открестился от истории с пьяным дебошем, рукоприкладством и избиением Ольги Бузовой. Так футболист дал понять, что никаких увечий своей теперь уже бывшей жене он не наносил. А все жалобы экс-ведущей «Дома-2» — всего лишь инсинуации и фантазии.

Кстати, брак с Ольгой Бузовой спортсмен расторг еще в далеком 2016 году. Однако Дмитрий Тарасов до сих пор оправдывается из-за сплетен и слухов, шлейф от которых тянется за ним и по сей день. Дело в том, что экс-ведущая «Дома-2» обвиняла возлюбленного в рукоприкладстве и неверности.

Также в прессе писали, что Тарасов якобы учинял разборки, да такие, что поющая телеведущая даже обращалась в полицию. Вот что об этом говорит сам футболист.

Дмитрий подметил, что действительно был фигурантом одной малоприятной истории. Однако свою жену он никогда не бил, а наоборот, только защищал от обидчиков.

«Неправда, что к нам приезжал участковый. Только однажды у меня произошла драка, на меня написали заявление. Я тогда вступился за Олю, но с ней у нас не было пьяных дебошей. Она не вызывала участкового через консьержку. Я уже слышал, будто я бил Олю. Она недавно и Даву обвинила в насилии, про меня тоже говорила, но ничего не было. Драки, полиция — бред», — уточнил Дмитрий Тарасов в YouTube-шоу «Осторожно: Собчак».

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